Schianto nella notte lungo la Cassanese: auto contro ostacolo, 3 in ospedale

Incidente stradale nella notte di sabato lungo la Cassanese all'altezza di Pozzuolo Martesana (Milano), non distante dallo svincolo con la Tangenziale Est Esterna.

Per cause da chiarire, intorno alle quattro e un quarto un'auto è andata a schiantarsi contro il guard rail dell'arteria stradale. Tre i feriti, tutti uomini: un 39enne, un 30enne e un 27enne. Tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso, in codice giallo e rosso, presso il San Raffaele di Milano, il Policlinico di Milano e il San Gerardo di Monza.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, i carabinieri della compagnia di Pioltello. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano.