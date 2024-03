Ragazzino di 14 anni travolto da un'auto davanti ai genitori: è gravissimo

Centrato da un'auto sulle strisce. Travolto sotto gli occhi di mamma e papà. Un ragazzino di 14 anni è stato investito venerdì sera a Cassano Magnago, nel Varesotto, mentre attraversava la strada in via Guglielmo Marconi. Il dramma si è consumato alle 21.30 all'altezza della chiesa di Sant'Anna, su un lungo rettilineo.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza, un'auto medica e l'elicottero del 118, il giovanissimo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo proprio a bordo dell'elicottero. Le sue condizioni sono molto delicate e il quadro clinico è critico.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri di Busto Arsizio. In tanti hanno assistito all'incidente perché in quel momento dalla vicina parrocchia stavano uscendo i fedeli al termine della via Crucis. Pare - secondo le prime informazioni - che il 14enne fosse in compagnia dei genitori che stavano attraversando la strada insieme a lui.