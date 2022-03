Incidente a Cassano (Milano), uomo travolto da un'auto: gravissimo

Una persona trasportata in elicottero all'ospedale in codice rosso. Questo il risultato dell'incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 marzo, intorno alle 9, in via Vittorio Veneto a Cassano d'Adda (Milano), dove un uomo di 73 anni è stato travolto da un'auto.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, l'elisoccorso e le pattuglie della polizia locale di Cassano. A causa di pesanti traumi al cranio, al volto e all'addome, il 73enne è stato elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso. Si troverebbe in pericolo di vita.

Affidati agli agenti della locale cassanese i rilievi che verranno utilizzati per ripercorrere la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità. Soccorsa, in codice verde, anche l'automobilista, una donna di 65 anni, cla quale è stata portata all'ospedale di Melzo.