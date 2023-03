Grave incidente a Cassina De Pacchi: motociclista in codice rosso

Un motociclista di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Cassina de Pecchi (Milano), lungo la strada Padana superiore Sp 11. Per cause ancora capire, l'uomo si sarebbe scontrato con un mezzo pesante (forse un pullman, anche se al momento non è chiara la sequenza dei fatti). Il fatto è avvenuto alla mezzanotte tra domenica e lunedì.

Sul posto è intervenuto il 118 (Agenzia regionale emergenza urgenza) con due equipaggi su ambulanza e automedica. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso con un'importante contusione a una gamba oltre che con una sospetta frattura.

La dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri. I militari della Compagnia Pioltello hanno eseguito i rilievi per diverse ore.