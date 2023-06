Incidente a Castano Primo, due auto distrutte e due donne in ospedale

Due donne di 60 e 65 anni in ospedale, una Volkswagen Up e una Mini devastate dall'impatto. È il bilancio dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Acerbi e via Giardino a Castano Primo nella mattinata di giovedì 29 giugno. Entrambi i feriti non sono in pericolo di vita.

Tutto è accaduto poco prima delle 9, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma non è escluso che sia stato causato da una mancata precedenza.

Inizialmente le condizioni delle due donne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco. La conducente della Up è stata estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco ed è stata trasportata al pronto soccorso di Legnano in codice giallo, come la donna alla guida della Mini. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico.