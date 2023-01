Incredibile incidente: camion sfonda la rete e resta in bilico sul ponte (col fiume sotto)

Metà delle ruote nel vuoto. Sotto, a pochi metri di distanza, l'acqua. Incredibile incidente verso le 10 di sabato mattina a Castellanza, dove un camion della Sieco, l'azienda che si occupa della nettezza urbana, è rimasto in bilico sul ponte di via Binda che sovrasta l'Olona.

Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato una rete di protezione e poi una sorta di ringhiera prima di fermarsi a pochi centimetri dal vuoto, con il rischio concretissimo di precipitare nel canale.

Per recuperare il camion sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, ancora al lavoro dopo cinque ore. Un uomo di 50 anni, stando a quanto riferito dal 118, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Pochi i dubbi sulla dinamica: si sarebbe trattato di un errore del conducente 50enne durante una manovra.