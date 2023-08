Incidente sul cavalcavia del Ghisallo (chiuso per lavori): morto un motociclista

Ha invaso l'area del cantiere, ha perso il controllo della moto ed è rovinato al suolo. Una terribile caduta che non gli ha lasciato scampo. Un motociclista di 35 anni è morto in un incidente sul cavalcavia del Ghisallo (chiuso per lavori) nella notte tra sabato e domenica 20 agosto.

Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte, come riferito dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'uomo, stando a una prima ricostruzione della polizia locale, avrebbe imboccato la carreggiata chiusa al traffico (in direzione periferia) in cui erano stati effettuati dei lavori di fresatura dell'asfalto. Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo: la caduta sarebbe stata innescata da una mancanza di aderenza degli pneumatici.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne, italiano residente a Cinisello Balsamo.