Incidente sul cavalcavia del Ghisallo: auto si ribalta

Paura per un automobilista nella notte tra venerdì e sabato, per fortuna è rimasto illeso

Paura per un automobilista nella notte tra venerdì e sabato per un incidente sul cavalcavia del Ghisallo a Milano, dove la sua vettura si è ribaltata. L'uomo, che per fortuna è rimasto illeso, ha perso il controllo dell'auto poco dopo le 2.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver attesa a lungo l'arrivo delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area. Nello schianto non è rimasta coinvolta nessun'altra automobile.