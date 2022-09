Incidente a Milano, perde il controllo dello scooter e vola a terra: gravissimo

Prima l'incidente con lo scooter, poi la corsa disperata al pronto soccorso. Un uomo di 68 anni è stato trasportato con manovre rianimatorie in corso al pronto soccorso del San Raffaele dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Carlo Cazzaniga (zona Crescenzago) nella mattinata di martedì 20 settembre.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 12.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che l'uomo abbia perso il controllo dello scooter su cui viaggiava a causa di un malore improvviso. Il 68enne è rovinato a terra senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto in via Cazaniga in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Raffaele. Le sue condizioni sono disperate.