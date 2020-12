Incidente a Cernusco (Milano), 17enne sbalzata fuori dall'auto: grave

Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo lo schianto tra due auto. L'incidente è avvenuto in via Adua a Cernusco sul Naviglio, periferia nord est di Milano, nel pomeriggio di giovedì 10 dicembre, verso le 17:30. Ad intervenire sul posto due ambulanze, automedica e polizia locale.

A causa del violento schianto, la 17enne sarebbe stata sbalzata fuori dall'auto. Seri i traumi riportati nell'impatto: dopo averle prestato le prime cure sul posto i soccorritori l'hanno trasportata, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

Coinvolto nel sinistro insieme alla ragazzina, anche un 19enne che per fortuna ne è uscito illeso. Entrambi si trovavano a bordo di una Smart che si è schiantata, per cause ancora in via di accertamento, contro una Lancia. I rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della locale.