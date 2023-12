Incidente a Cernusco, ragazzo cade dalla moto: è grave

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto in via Isola Guarnieri a Cernusco sul Naviglio nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 17.15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Il giovane, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della moto rovinando sull'asfalto.

L'impatto è stato violento, tanto che ha riportato fratture al braccio e alla gamba destra. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio di polizia locale e carabinieri, sul posto per i rilievi.