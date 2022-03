Incidente a Cernusco sul Naviglio, travolto mentre attraversa la strada

Un anziano di 75 anni è in coma al San Gerardo di Monza dopo essere stato travolto da una moto in via Guarnieri Isola a Cernusco sul Naviglio nel pomeriggio di martedì 1° marzo.

Tutto è accaduto poco prima delle 18; come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che l'anziano sia stato investito da una moto mentre attraversava l'arteria stradale.

L'impatto è stato violento, tanto che il 75enne è stato sbalzato di circa 10 metri. Le sue condizioni sono subito apparse gravi: è stato soccorso dal personale del 118, sul posto con l'elisoccorso, e trasportato con la massima urgenza al San Gerardo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e le sue condizioni sono serie.