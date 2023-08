Incidente a Cernusco Sul Naviglio: travolto un bimbo di 2 anni

Paura a Cernusco Sul Naviglio (Milano) nella mattinata di giovedì. In via Fatebenefratelli, un bambino di 2 anni è stato investito da un’auto attorno alle 10.

Sul posto sono arrivate in codice rosso due squadre dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, con ambulanze e automatica. Per fortuna, stando alle primissime informazioni, le condizioni del bambino erano meno gravi di quanto era sembrato in un primo momento. Ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Per capire la dinamica dell’incidente, gestire il traffico e fare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cernusco Sul Naviglio.