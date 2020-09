Incidente a Cernusco, schianto frontale tra moto e van: 17enne in coma

Una ragazza di 17 anni è andata in coma e uno di 19 è stato portato via in codice giallo. Questo il drammatico bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 12 a Cernusco sul Naviglio, sulla strada provinciale 121, all'altezza di via alla Viscontina. Ad intervenire il 118, con due ambulanze, l'elisoccorso e la polizia locale di Cernusco.

La ragazzina si trovava su una moto Kawasaki, guidata dal 19enne, quando è avvenuto l'impatto con un furgoncino Volkswagen. A causa di un grave trauma cranico è stata trasportata in codice rosso - intubata e in stato comatoso - all'ospedale Niguarda di Milano. Meno grave per fortuna il conducente 19enne della moto, che è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per un trauma alla mano.

I rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della locale, che hanno anche chiuso temporaneamente la strada al traffico per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza. Al momento la circolazione ha ripreso a scorrere normalmente.