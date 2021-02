Perde il controllo della sua moto e fa incidente: motociclista 25enne portato via in elisoccorso

Un ragazzo di 25 anni, un motociclista, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle 13 di sabato a Cernusco Sul Naviglio (Milano). Il giovane è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso.

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza in codice rosso e poi, considerando le condizioni del ragazzo, che però era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, è stato fatto intervenire l'eliambulanza. Il motociclista è stato quindi portato al Niguarda. Avrebbe riportato, stando alle prime informazioni, diverse fratture: clavicola e caviglia.

Sul posto dell'incidente, in via Isola Guarnieri, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Cernusco Sul Naviglio. Il 25enne che viaggiava sulla sua motocicletta, avrebbe fatto tutto da solo.

Nella mattinata di sabato c'è stato un altro incidente alle porte di Milano, a San Giuliano Milanese, lungo la via Emilia. In quel caso sono state tre le persone rimaste ferite.