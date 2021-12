Incidente a Cernusco sul Naviglio: 18enne finisce in codice rosso

Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Cernusco sul Naviglio (Milano). Il ragazzo, che guidava una moto, si è scontrato con un'auto in viale Assunta, intorno alle 15.30 di giovedì.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza in codice giallo, poi diventato rosso. Il 18enne, secondo quanto riferito, è in condizioni delicate ma non è in pericolo di vita. È stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica dell'incidente è stata affidata alla polizia locale di Cernusco. Erano presenti anche i carabinieri della Compagnia Pioltello.