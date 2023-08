Incidente a Cernusco, motociclista finisce contro un palo e muore

Un motociclista di 47 anni è morto in seguito a un incidente in via Cavour a Cernusco sul Naviglio (hinterland est di Milano) nella notte tra mercoledì e giovedì 10 agosto.

Tutto è accaduto poco prima delle 2, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pioltello, ma da una prima ricostruzione sembra che il 47enne - forse a causa dell'alta velocità, ma sono in corso accertamenti - abbia perso autonomamente il controllo della moto finendo contro un palo.

Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il motociclista, in arresto cardiaco, è stato portato all'ospedale di Cernusco con manovre rianimatorie in corso, ma morto poco dopo a causa delle lesioni riportate.