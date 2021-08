Perde il controllo dell'auto e si schianta con un muro: 28enne in fin di vita

È ricoverato all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni il ragazzo di 28 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Cesate (Milano).

Attorno alle 16, l'auto guidata dal 28enne si è schiantata contro un muro in via Giuseppe Verdi. La vettura, una Suzuki Swift, avrebbe sbandato e poi sarebbe finita fuori strada.

Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Sul luogo dei fatti è intervenuta l'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica in codice rosso. Il conducente dell'auto, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. A causa dei traumi provocati dall'incidente non era cosciente.

L'analisi della dinamica dell'accaduto è in mano alla polizia locale di Cesate, arrivata in via Verdi insieme agli uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano.