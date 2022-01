Chiara Picchi, la dottoressa di 39 anni morta in un incidente

La vittima del terribile incidente sull'Autostrada A7 è la dottoressa Chiara Picchi, 39 anni. È lei, pavese che lavorava all'ospedale Macedonio Melloni di Milano, l'unica persona deceduta dopo la tragica carambola della serata di giovedì all'altezza di Binasco. Quando è stata soccorsa dai suoi colleghi era in arresto cardiaco. La morte ufficiale è stata poi dichiarata una volta giunta all'ospedale San Matteo di Pavia.

La morte di Chiara Picchi e l'incidente sull'Autostrada A7

L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polstrada. Di certo c'è che sono tre le auto coinvolte nell'incidente, tra cui quella guidata da Chiara Picchi. Tutto è accaduto poco dopo le 20 all'altezza di Binasco, come riportato anche dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza.

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Oltre alla vittima, è rimasto ferito in gravi condizioni un 41enne, trasportato in condizioni disperate al Policlinico mentre è rimasto quasi del tutto indenne il terzo automobilista: un uomo di 47 anni che ha riportato solo lievi contusioni.

Chi era Chiara Picchi

La dottoressa Picchi, si legge sulla pagina dell'ospedale, lavorava nel reparto di medicina interna Melloni. Nel dettaglio, dal primo dicembre 2016, era un dirigente medico di I livello con contratto a tempo indeterminato presso la Unità operativa di medicina generale e pronto soccorso del presidio ospedaliero Macedonio Melloni, Asst Fatebenefratelli Sacco.

Si era laureata in medicina all'università di Pavia nel 2007. Poi nel 2014 aveva raggiunto la specializzazione in medicina interna e aveva iniziato la sua esperienza lavorativa che da lì a poco l'avrebbe portata a Milano anche se non aveva lasciato la sua Pavia. Sulla strada tra il posto di lavoro e casa, presumibilmente mentre rincasava dopo una giornata in ospedale, ha trovato la morte.