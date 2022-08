Muore mentre guida l'auto: travolge e uccide un uomo in bici

Il malore al volante, l'auto che continua la corsa e l'impatto, devastante. Tragico incidente stradale lunedì mattina a Chiavari, nella città metropolitana di Genova, costato la vita a due uomini: un 92enne milanese che si trovava in vacanza in Liguria e Giovanni Scuderi, 77 anni, ex vicesindaco della cittadina negli anni '90.

Stando a quanto finora appreso, l'ex politico ligure era in macchina in corso Italia insieme alla moglie, quando avrebbe perso i sensi, senza più riuscire a controllare la vettura. Il veicolo avrebbe quindi proseguito la marcia per qualche metro, travolgendo il turista milanese che era a bordo di una bicicletta.

Per i due non c'è stato nulla da fare: Scuderi è morto verosimilmente a causa del malore, mentre il 92enne a causa dei traumi riportati nello schianto. La moglie dell'ex vicesindaco è invce ricoverata in ospedale a Lavagna per fratture alle costole e trauma facciale. Le due salme sono state trasferite a Genova nel reparto di medicina legale a disposizione della magistratura.