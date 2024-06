Violento scontro tra due bici: ciclista rianimato sul posto dell'incidente

Forse uno stop non rispettato. Sarebbe questo l'errore commesso da uno dei due ciclisti che si sono scontrati a Vertova (Bergamo), al seguito del quale un uomo di 80 anni è stato trasportato in ospedale in fin di vita e con manovre rianimatorie in corso. Il violento incidente stradale è avvenuto poco dopo le 13 di giovedì, in via Cavour.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha subito mandato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Il ferito più grave, che i soccorritori hanno trovato in arresto cardio circolatorio, è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'altro ciclista, un trentanovenne, è finito all'ospedale Piario di Bergamo in codice giallo per un trauma al torace alla schiena.