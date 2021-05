Incidente a Rozzano (Milano), gravissimo ciclista travolto da un camion

Un giovane ciclista è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un camion. Grave incidente sulla strada statale 35, a Rozzano (Milano), nel pomeriggio di giovedì 20 maggio, verso le 16.30. Sul posto sono accorsi elisoccorso, ambulanza, due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale.

Il ferito, 35 anni, che al momento dell'impatto si trovava a bordo di una handbike, a causa dei gravi traumi riportati, è stato elitraportato in ospedale (intubato a causa del dolore), in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente nonostante le diverse ferite.

Chiusa in entrambe le direzioni la tangenziale ovest. Affidati agli agenti della locale i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza della rotonda di via Valleambrosia, nei pressi del ristorante Roadhouse.