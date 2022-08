Travolto da un'auto: ciclista muore in ospedale

È morto il ciclista di 62 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Rossini a Caronno Pertusella, comune al confine tra milanese e varesotto, nella mattinata di giovedì scorso.

Le sue condizioni erano subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, era stato poi trasportato con la massima urgenza in ospedale, dove è morto.

Tutto è accaduto poco prima delle 8, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto trapelato pare che il 62enne sia stato travolto da un'automobile. I rilievi sono stati realizzati dai carabinieri di Saronno.