Ragazzino in bici travolto da un bus: gravissimo

Stava attraversando la strada per andare sulla pista ciclabile. E proprio a pochi metri dal percorso protetto è stato travolto da un autobus. Lotta tra la vita e la morte il 16enne che è stato travolto da un bus in via per Legnano a Cerro Maggiore (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di martedì 16 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 13.30 al confine con Rescaldina e Legnano, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Cerro Maggiore, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del comandante Francesco Cozza sembra che il bus stesse viaggiando da Legnano verso Cerro Maggiore e pare abbia travolto il ciclista che stava procedendo nella stessa direzione e stava per raggiungere la pista ciclabile.

L'impatto è stato devastante. Le condizioni del 16enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Monza. Le sue condizioni sono critiche. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte di via Legnano è stata chiusa al traffico.

Quello di Cerro Maggiore è il secondo grave incidente in poche ore che coinvolge un ciclista. Nella giornata di lunedì 15 maggio un uomo di 78 anni, Renato Borsotti, è stato travolto e ucciso dal conducente di un furgone Iveco in via Lario a San Giuliano Milanese. L'uomo al volante del mezzo era al suo primo giorno di lavoro esterno dal carcere di Bollate, struttura in cui era stato accompagnato nell'ottobre del 2019 dopo aver quasi ucciso un pusher che gli aveva venduto carta sbriciolata al posto della cocaina.