Incidente sulla discesa di Civiglio, ciclista Milanese cade per evitare un compagno: gravissimo

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Circolo di Varese il ciclista milanese di 43 anni che nella mattinata di domenica 25 aprile è rovinato a terra in via Bernasconi a Como.

Tutto è accaduto intorno alle 10.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo la ricostruzione di QuiComo il 43enne era in compagnia di alcuni altri amici e stava affrontando la discesa che va da Civiglio verso la Città. Un suo compagno avrebbe "scartato" per evitare una buca e lui, poco distante, avrebbe perso l'equilibrio finendo a terra.

L'impatto è stato violento e le sue condizioni sono subito apparse critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza con l'elisoccorso al pronto soccorso di Varese. Le sue condizioni sono disperate. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della questura di Como.