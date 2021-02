Milano 3, ciclista investito da un'auto: portato via in coma

Un ciclista in coma portato via dall'ambulanza. È il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di martedì 2 febbraio, intorno alle 10, nella circonvallazione del quartiere residenziale di Milano 3, a Basiglio, periferia sud della città. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale.

L'azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto una segnalazione per la presenza di un ciclista a terra. Intervenuti sul posto i soccorritori hanno constatato che a seguito dell'investimento da parte di un'auto, l'uomo, 73 anni, versava in gravi condizioni, così, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, l'hanno trasportato in codice rosso - e in stato comatoso - all'ospedale di Rozzano.

Gli agenti della locale di Basiglio hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto in via Visconti, nelle adiacenze del Parco delle Rogge.