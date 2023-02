Incidente in via Melchiorre Gioia, grave un cliclista

Un ciclista gravemente ferito dopo una caduta. L'incidente in via Melchiorre Gioia, all'altezza del 114, intorno alle 10.30 di venerdì 10 febbraio.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. A causa di un importante trauma a cranio e volto, l'uomo, un 66enne, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. Gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi che permetteranno di ricostruire precisamente la dinamica del sinistro. Al momento l'ipotesi è che il ciclista sia caduto in modo autonomo: non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Una decina di giorni fa, l'1 febbraio, una ciclista di 38 anni aveva perso la vita dopo essere stata travolta da un camion in viale Brianza, angolo piazzale Loreto. Diverse, dopo il tragico episodio, le manifestazioni per chiedere maggiore sicurezza per chi si sposta in bici.