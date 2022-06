Incidente alle porte di Milano, a Bresso: ciclista in gravi condizioni

Un ciclista di circa 40 anni è rimasto ferito gravemente dopo essersi scontrato con una moto. L'incidente si è verificato poco prima delle 19 di mercoledì in via Edmondo De Amicis, davanti al cimitero di Bresso (Milano).

A riferire l'accaduto è l'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul luogo ha inviato tre mezzi, due ambulanze e un'automedica. Il personale sanitario ha trasportato il ciclista all'ospedale Niguarda in codice rosso. L'uomo, in stato di semi coscienza, ha riportato un importante trauma cranico. Ferito lievemente anche il motociclista, un 18enne. Per il giovane è stato necessario il trasferimento al Fatebenefratelli in codice verde.

Per capire la dinamica dell'accaduto, in via De Amicis è intervenuta la polizia locale di Bresso. Il traffico nella zona è rimasto rallentato per permettere ai soccorritori di portare a termine il proprio lavoro.