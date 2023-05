Ciclista grave dopo un incidente

Un ciclista portato via in elicottero in gravi condizioni. Questo l'esito dell'incidente avvenuto poco prima delle 16 in via Pogliano a Lainate, hinterland nord ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso e due ambulanze del 118, oltre alla polizia locale di Lainate. A causa dei pesanti traumi riportati nell'impatto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale san Gerardo di Monza, in codice giallo.

Affidati agli agenti della locale i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.