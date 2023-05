Cade con la bici nell'incrocio 'più pericoloso' di Milano, tra pavé e binari del tram: ciclista grave

Un ciclista di 75 anni è in gravi condizioni dopo essere scivolato con la propria bicicletta in via San Vittore, non lontano dal museo della Scienza e della Tecnica a Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 di mercoledì, all'altezza del civico 16. Si tratta dell'ennesimo grave episodio che coinvolge un ciclista in città, questa volta il pericolo per chi usa le dueruote a pedali non è arrivato dai camion che girano per la città ma dal pavè e dalle rotaie del tram.

Secondo quanto confermato dalla polizia locale, arrivata con diversi agenti per fare i rilievi, l'anziano avrebbe fatto tutto da solo e non ci sono altri veicoli coinvolti. Anche se non è del tutto chiara la causa della caduta, il ciclista verosimilmente potrebbe aver perso l'equilibrio a causa del pavè bagnato o dei binari del tram, che in quel punto curvano verso via Degli Olivetani.

Oltre ai 'ghisa', in via San Vittore sono intervenuti due equipaggi del 118 con ambulanza e automedica. Il 75enne aveva una ferita lacero contusa sulla fronte e la coscienza alterata, motivo per cui non si esclude nemmeno un malore antecedente alla caduta. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano.

L'incrocio più pericoloso per i ciclisti

Quello tra via San Vittore e via Degli Olivetani, nel 2017, era stato considerato l'incrocio più pericoloso per i ciclisti da una classifica realizzata dal Municipio 1. Stando a quanto rivelava lo studio, i parametri dell'incrocio in questione erano praticamente tutti negativi. E le cose, a sei anni di distanza, sono rimaste come allora: la carreggiata non è delle più larghe, e spesso interessata da auto in divieto di sosta; l'ospedale San Giuseppe e il Museo della Scienza e Tecnologia "calamitano" un notevole flusso di vetture, senza contare il senso unico verso il centro che diventa alternativa a corso Magenta. E i binari morti del tram sono inutilizzati da decenni.