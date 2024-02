Donna cade dalla bici (forse malore) e la trovano a terra col cuore fermo

Era a terra, immobile e con il cuore fermo. Così alcuni passanti hanno trovato una ciclista caduta dalla bicicletta per cause ancora da comprendere in via Milano a Jerago Con Orago (Varese). Probabilmente per un malore. Per soccorrere la donna, la cui età non è nota, sono immediatamente arrivati due mezzi dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso.

Era all'altezza del civico 20, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118 arrivato sul posto poco dopo le 14. Secondo il primo report dei soccorritori la donna era in arresto cardio circolatorio. Medici e infermieri hanno dunque immediatamente iniziato a farle il massaggio cardiaco. Poi l'hanno trasportata all'ospedale di Gallarate. E durante il viaggio hanno continuato le manovre di rianimazione.

Oltre al personale sanitario, in via Milano sono arrivati anche i carabinieri di Gallarate per accertare la dinamica dell'accaduto.