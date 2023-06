Un'altra ciclista investita a Milano: grave

Una donna trasportata all'ospedale in codice rosso. Questo il risultato di un incidente avvenuto in via Domodossola, zona CityLife, nella mattinata di venerdì 23 giugno, circa 24 ore dopo il tragico schianto in cui ha perso la vita Alfina d'Amato, la mamma-ciclista travolta da una betoniera in piazza Durante.

La signora, 83 anni, è stata investita da un'auto mentre attraversava via Domodossola all'altezza dell'incrocio con via Giovanni da Procida. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. La ciclista, inizialmente soccorsa in codice giallo, è stata poi portata in rosso all'ospedale San Carlo di Milano. In seguito le sue condizioni si sarebbero stabilizzate: non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In base a quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto, lo scontro tra l'auto e la ciclista, un frontale-laterale, sarebbe avvenuto mentre l'auto arrivava da via Poliziano e la signora stava cercando di attraversare la strada, non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali.