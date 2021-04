Paura per un ciclista travolto a Buccinasco, interviene anche l'elisoccorso

L'uomo in un primo momento era stato segnalato come privo di coscienza. Il fatto

Un ciclista di 55 anni è stato travolto da un'auto in via Emilia a Buccinasco, comune dell'hinterland di Milano. Dopo l'incidente, avvenuto alle 12.40 di venerdì, sono intervenuti sul posto due equipaggi di soccorritori: uno via terra con l'ambulanza e l'altro con l'elisoccorso.

Questo perché l'uomo, in un primo momento, era stato segnalato come incosciente anche se per fortuna non lo era. Dopo gli accertamenti del caso, dunque, l'intervento è stato declassato da "rosso" a "giallo".

Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario sul posto e successivamente, come riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza che gestisce il 118, portato all'ospedale Humanitas di Rozzano per una sospetta lussazione alla spalla. Era sveglio e cosciente.

Per fare i rilievi e capire la dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Buccinasco. I vigili hanno anche gestito il traffico durante le fasi più delicate dell'intervento sanitario.