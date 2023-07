Ciclista travolto da un'auto pirata: preso l'uomo fuggito con la Abarth

Fuga finita. È stato identificato e denunciato l'automobilista che sabato scorso ha travolto un ciclista di 67 anni in bici a Rozzano. Lo schianto era avvenuto in via Buozzi, dove l'uomo - alla guida di una Fiat 500 Abarth - aveva investito il 67enne ed era scappato.

Il conducente della macchina, un 39enne di Rozzano con precedenti penali, è stato rintracciato dalla polizia locale ed è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e uno specchietto perso nell'incidente.

Il 67enne in bici, soccorso dal 118, era invece stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas con l'elicottero. Le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.