Grave incidente per un ciclista sulla provinciale: portato in ospedale in elicottero

Grave incidente stradale a Saronno nella mattinata di domenica 12 novembre, intorno a mezzogiorno. Un ciclista, forse investito da un'auto in transito sulla Saronno-Monza (che in quel tratto si chiama viale Lombardia), è caduto a terra ed è rimasto ferito in modo serio. È successo più o meno all'altezza del ponte sulla ferrovia. Sul posto i sanitari del 118 con l'elicottero di soccorso e un'ambulanza della Croce rossa saronnese.

Il ciclista, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del San Raffaele di Milano, in codice rosso. Le sue condizioni sono serie. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code sia lungo viale Lombardia sia lungo le strade limitrofe. La Saronno-Monza è rimasta bloccata a lungo per le necessarie operazioni di soccorso del ferito.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Saronno, per effettuare i rilievi dell'incidente. Più o meno nello stesso punto, qualche giorno fa, un altro incidente stradale aveva visto coinvolta una persona che viaggiava su un monopattino elettrico.