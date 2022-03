Incidente a Milano, molto grave un ciclista investito

Nella mattinata di venerdì 25 marzo, in viale Brianza, intorno alle 9, un uomo di 35 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in bici.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica, e polizia locale di Milano. A causa di un importante trauma cranico, il 35enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ha invece rifiutato il trasporto l'automobilista, 42 anni.

Sempre venerdì mattina una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un incidente auto-moto a Pozzo d'Adda; mentre nella serata di giovedì un ventenne è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada a Rozzano. Grave anche un ciclista 29enne investito da una moto, sempre giovedì sera, in via Boscovich, zona Porta Venezia.