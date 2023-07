Schianto con una moto: muore mentre va al lavoro in bici

Ha perso la vita in un incidente con una moto mentre andava al lavoro in bici. Il tragico episodio nella mattinata di oggi, giovedì 20 luglio, a Busto Arsizio, comune del Varesotto al confine con il Milanese. La vittima aveva 49 anni ed era originaria dello Sri Lanka.

In base a quanto ricostruito, il 49enne stava pedalando nel quartiere di Sacconago, quando si è scontrato con una moto. L'impatto gli è stato fatale: nonostante i soccorritori l'abbiamo rianimato e trasportato all'ospedale di Varese, a causa dei pesanti traumi riportati è spirato poco dopo.

A rimanere ferito, ma non in modo grave, anche il motociclista, 45 anni, che è stato portato all'ospedale di Legnano (Milano). Agli agenti della polizia locale bustocca sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.