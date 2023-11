Incidente a Basiglio, ciclista travolto da un'auto: morto sul colpo

Travolto da dietro. E ucciso. Un uomo di 62 anni è morto venerdì pomeriggio in un incidente avvenuto in via Martiri delle Foibe a Basiglio, nel Milanese. Il dramma si è consumato poco prima delle 13.20 nella frazione di Cascina Vione.

Stando a quanto appreso, il 62enne stava viaggiando in bici sulla stradina - una carreggiata a doppio senso di marcia - quando sarebbe stato tamponato da una Fiat Panda guidata da un'anziana di 87 anni. La macchina, dopo lo schianto, è finita nel canale che si trova a bordo strada.

Per il ciclista, nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118 - arrivati con due ambulanze, un'auto medica e un elicottero - non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La macchina è stata invece recuperata dai vigili del fuoco, che hanno poi affidato l'87enne alle cure dei medici: le sue condizioni non destano particolare preoccupazioni.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale. Resta da chiarire perché la donna abbia perso il controllo della Panda, travolgendo il ciclista.