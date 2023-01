Ciclista sbanda per una pozzanghera: travolto e ucciso da un camion

Con la sua bicicletta ha sbandato per via di una pozzanghera, ma proprio in quel momento è arrivato un camion che lo ha travolto, non lasciandogli scampo. Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio, intorno alle 15, sulla strada provinciale sul ponte sul Lambro, a Landriano, nel Pavese.

A perdere la vita un uomo di 76 anni, deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto le ruote posteriori del mezzo pesante. In base a quanto ricostruito, sembra che il ciclista avesse leggermente sbandato, dopo aver attraversato un tratto reso scivoloso da una pozzanghera. In quel momento sul ponte si stavano incrociando due camion. L'uomo purtroppo ha perso l'equilibrio venendo investito da quello che viaggiava al suo fianco.

Sul posto oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri. Per il ciclista non c'era più nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto. In corso gli accertamenti per fare luce sulla precisa dinamica del sinistro.