Ciclista travolge una donna e va via: non voleva fuggire

Il ciclista che ha travolto una donna sul marciapiedi di casa, in via Meda a Milano, e poi era andato via è stato rintracciato. Non si tratterebbe però di un pirata della strada com'era sembrato subito dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 10 di mercoledì: l'uomo, infatti, aveva aspettato l'arrivo dei soccorsi e prima di andare via aveva lasciato indicazioni riguardo la sua identità. Si tratta di un cingalese di circa 60 anni. La sua posizione è al vaglio degli agenti dei vigili di Milano

Le condizioni della donna, secondo quanto emerso nella giornata di giovedì, restano delicate ma non è in pericolo di vita. La 62enne, trasportata d'urgenza al Policlinico, era appena uscita di casa quando è stata travolta dalla bici che viaggiava sul marciapiedi. Il ciclista, una volta arrivata l'ambulanza, si era allontanato verso il centro della città.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte di via Meda era stata chiusa al traffico.

Pirata della strada travolge un bimbo e scappa

Nella notte tra lunedì e martedì un bambino di 11 anni (Mohanad Moubarak) era stato travolto e ucciso da un pirata della strada in via Bartolini. L'uomo individuato come l'autore dell'incidente sarebbe un ragazzo di 22 anni che non aveva mai conseguito la patente.