Grave incidente a Milano: ciclista in coma

Quando arrivano i soccorritori con l'ambulanza e l'automedica, lei è a terra incosciente. Intubata sul posto, è stata poi trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso e in pericolo di vita. Sono i fotogrammi di quel che resta di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 di giovedì nell'incrocio tra via Messina e via Giovanni Calvino, in zona Cenisio a Milano.

Secondo una primissima ricostruzione, la donna pedalava sulla sua bicicletta quando è stata investita da un'automobile. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, visto che ha perso coscienza. È stata trasferita al pronto soccorso in coma, come riferiscono dalla centrale operativa del 118.

Per gestire il traffico e fare i rilievi, insieme ai soccorritori dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale. La dinamica esatta è ancora da comprendere.

[#Incidente] Rallentamenti in via Messina all'altezza di via Calvino#Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) November 17, 2022

Proprio giovedì a Milano c'è il lutto cittadino per ricordare la morte di Luca Marengoni, il giovane ciclista di 14 anni morto sotto un tram mentre andava in bicicletta. Dopo il suo incidente, in città si sono riaccesi i riflettori sulla sicurezza stradale, in particolare per i ciclisti.