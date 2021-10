Grave incidente a Vimodrone: è in coma una ciclista travolta alla rotonda

Sembrava meno grave del previsto e invece, nel giro di poco, la ciclista appena travolta ha perso i sensi ed è stato necessario intubarla sul posto: bruttissimo incidente a Vimodrone (Milano), poco prima della rotonda in via Piave, alle 12.40 di venerdì.

A confermare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza. Il personale del 118 è intervenuto prima con un'ambulanza in codice giallo ma poi, visto la situazione, con ulteriore personale medico aggiuntivo arrivato con l'eliambulanza. La ferita, una donna adulta, era priva di sensi. Per questo, stando a quanto riferito dalla centrale operativa, è stato necessario intubarla e trasportarla in codice rosso al vicino ospedale San Raffaele. Le sue condizioni restano molto delicate a causa di un importante trauma cranico.

La polizia locale di Vimodrone, arrivata in via Piave un paio di minuti dopo l'incidente, ha fatto i rilievi per cercare di stabilire la dinamica. Stando alle prime informazioni emerse, la ciclista sarebbe stata investita da una Fiat Qubo guidata da una donna che si è subito fermata per chiamare i soccorsi. Il traffico nella zona dell'incidente è rimasto rallentato per permettere ai soccorritori e agli agenti di lavorare.