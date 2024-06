Incidente stradale a Milano: ciclista travolto nella notte, è in coma

Un ciclista di 34 anni è stato trasportato in coma in ospedale dopo un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a Milano. L'episodio, poco prima della mezzanotte, in via Camaldoli nel quartiere Ponte Lambro.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica in codice rosso. Il ferito, travolto da un'auto, è stato soccorso sul posto e trasferito all'ospedale Niguarda in codice rosso.

Nello stesso ospedale, alcune ore prima, era stato ricoverato un rider pakistano travolto in via Gioia, anche lui in gravissime condizioni.

In via Camaldoli sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. Ancora da comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto.