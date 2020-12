Incidente a Milano, ciclista travolto da un'auto in via Mezzofanti: uomo in gravi condizioni

Paura per un ciclista di 45 anni in via Cardinale Mezzofanti a Milano. L'uomo è stato, infatti, travolto da un'auto ed ha riportato un grave trauma cranico. Motivo per il quale è finito in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di venerdì. A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato ambulanza e automedica. Il personale della centrale operativa ha riferito che il 45enne ha riportato un grave trauma cranico ma era sveglio quando è stato trasportato all'ospedale Niguarda.

Per fare i rilievi e comprendere meglio la dinamica, avvenuta all'altezza del civico 46, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, arrivati con alcune pattuglie.

Nel pomeriggio c'era stato un altro grave incidente alle porte di Milano. A Cinisello Balsamo, in via Gorki, poco distante dall'ospedale Bassini, una donna è stata travolta e uccisa sul colpo da un autobus Atm.