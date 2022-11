Incidente a Cinisello: perde il controllo della moto e cade sull'asfalto

Un motociclista di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Ciro Menotti a Cinisello Balsamo nel tardo pomeriggio di giovedì 17 novembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 19.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti: il 50enne avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il centauro, stando a quanto appreso da MilanoToday, avrebbe riportato importanti escoriazioni al viso ed è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo.

È il terzo grave sinistro nel giro di poche ore. Intorno alle 11 un centauro era rimasto ferito in un incidente con un'auto a Villaggio Brollo (frazione di Solaro). Poco prima, intorno alle 7.30, si era verificato un altro grave incidente in via Messina a Milano: una donna di 68 anni è stata travolta da un'auto all'incrocio tra via Messina e via Calvino. Le sue condizioni sono disperate: è stata intubata e trasportata al Niguarda dove attualmente è in coma.