Incidente a Cinisello, schianto tra auto e moto: uomo grave

Grave incidente sabato mattina a Cinisello Balsamo. Poco prima delle 12.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro in via Raffaele Giovagnoli, una delle traverse che si immette poi su via Milanese e viale Fulvio Testi.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un uomo di 39 anni, cittadino italiano, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Soccorso dal 118, intervenuto sul posto con gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 39enne è stato trasportato al Niguarda in condizioni serie. Nell'incidente ha riportato un politrauma e la prognosi è riservata.

I rilievi sono stati invece effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetta adesso il compito di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Allertati anche i vigili del fuoco perché la moto del 39enne perdeva benzina dal serbatoio dopo lo scontro con l'auto.