Pauroso schianto frontale: 3 feriti

Un violento schianto tra due auto e tre persone ferite. Incidente stradale nella serata di domenica 5 marzo a Cinisello Balsamo, nel Milanese.

Poco dopo le 20.30, in via Valtellina, una Peugeot 208 con al volante un 39enne di Mariano Comense e un Range Rover a bordo del quale viaggiavano un 35enne di Segrate e una donna si sono scontrate. L'impatto - frontale - è stato violento: nello scontro sono rimasti feriti i conducenti e la passeggera. Sul posto l'azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato due ambulanze, una in codice verde e una in codice giallo. I primi a prestare soccorso ai feriti a bordo dei veicoli incidentati sono stati i carabinieri. Una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni in transito nel tratto ha visto lo schianto appena avvenuto e i militari si sono precipitati a prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Sul posto insieme al 118 e ai militari sono stati impegnati anche i vigili del fuoco e la polizia locale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.