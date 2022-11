Incidente lungo la circonvallazione esterna a Milano: grave motociclista

Una naked col serbatoio rosso a terra, accanto a una Fiat 500 rossa ferma. Il motociclista, un uomo di 48 anni, circondato dal personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza arrivato di corsa con due ambulanze e un'automedica. È la scena che si è presentata davanti agli occhi dei passanti che nella tarda mattinata di venerdì, poco dopo il mezzogiorno, hanno assistito alle manovre di soccorso dopo un incidente lungo la circonvallazione esterna di Milano, tra viale Liguria e via Spezia (piazza Serafino Belfanti).

Le condizioni dell'uomo, secondo le prime informazioni, sono gravi ma non in pericolo di vita. Avrebbe riportato una frattura del bacino. I soccorritori (Ital Enferm e Croce Santa Lucia - Odv) lo hanno trasportato all'ospedale Humanitas. Ferito lievemente anche l'automobilista, un 23enne. Per lui un codice verde al Gaetano Pini. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, incaricata di fare i rilievi e gestire il traffico. Andato in tilt. Per il momento non si conosce la dinamica dell'accaduto. La moto e l'auto, stando alle immagini, si sono scontrate all'altezza della portiera sinistra della Fiat.