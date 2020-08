Incidente a Cisliano, tragico schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un uomo

L'impatto devastante con la macchina. Il trasporto d'urgenza in ospedale. Poi, alla fine, la resa. Dramma mercoledì mattina a Cisliano, nel Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 43 anni di Corbetta.

La tragedia si è consumata verso le 10.30, quando Marco Grassi - questo il nome della vittima - stava viaggiando a bordo della sua motocicletta sulla provinciale 226. All'altezza dell'incrocio per Corbetta, il mezzo dell'uomo si è schiantato lateralmente contro una Volkswagen Polo guidata da un 39enne di Basiglio che proveniva da Albairate e stava svoltando a sinistra.

Lo scontro è stato molto violento: la motocicletta è finita tra le erbacce a bordo strada e il centauro è stato sbalzato con forza sull'asfalto. Soccorso dal 118, Marco Grassi è stato trasportato in condizioni critiche con traumi su tutto il corpo all'ospedale San Carlo di Milano, dove poco dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia stradale di Magenta, ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità.