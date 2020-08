Incidente a Cisliano, violento schianto auto-moto: centauro in condizioni gravissime

Gravissimo incidente a Cisliano (Milano) sulla strada provinciale 226 verso le 10:30 di mercoledì 19 agosto. In uno scontro auto-moto un centauro di 43 anni è rimasto seriamente ferito. Sul posto sono accorsi elisoccorso, polizia stradale di Magenta e polizia locale.

Il motociclista, dopo aver ricevuto le prime cure dei sanitari di Areu sul posto, è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano in condizioni molto delicate. All'arrivo dei soccorritori, il 43enne non era cosciente e a causa dei gravi e molteplici traumi che ha riportato nell'impatto ha anche subito l'amputazione di un braccio. Al momento non è possibile escludere per lui il pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati a Polstrada; mentre gli agenti della locale stanno gestendo la viabilità.

